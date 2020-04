Três suspeitos de matar surfista de 18 anos em comunidade da Praia do Futuro são presos

Três suspeitos de envolvimento no assassinato do surfista Luiz Felipe Brito da Costa, 18 anos, foram presos horas após o crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A vítima foi morta a tiros na comunidade Luxou, no Bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, no início da tarde desta quinta-feira (23). Segundo a Polícia Civil, o crime teve motivação "torpe".

Luiz Felipe Brito não tinha antecedentes criminais, de acordo com a SSPDS.

Já os três suspeitos presos têm envolvimento com uma organização criminosa, informou a secretaria. São eles Roberto Silva Lopes Filho (21), com passagens por roubo, homicídio doloso, receptação; Edilson Clemer Rebolças Silva (26), com passagens por porte ilegal de arma de fogo, e Anderson Alexandre Dantas da Silva (19), com passagens quando menor de idade.

Policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que o surfista foi atingido com vários disparos efetuados por quatro homens armados que chegaram ao local, perto da casa da vítima, em um carro. O quarto suspeito, no entanto, não foi encontrado.

Durante a ação foram apreendidos munições calibre 32, uma balaclava, uma capa para colete balístico, um CD e quatro aparelhos celulares. Todo o material será analisado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Os três suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e associação criminosa, e colocados à disposição da Justiça.