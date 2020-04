Três suspeitos de furtar ultrassom da Uece para vender na internet são capturados em Fortaleza

Dois homens e um adolescente de 17 anos foram capturados nesta quarta-feira (22) suspeitos de participar do furto de um aparelho de ultrassonagrafia da Universidade Estadual do Ceará (Uece) avaliado em R$ 22 mil. As ações para capturar o trio aconteceram nos bairros Jóquei Clube e Itaperi, em Fortaleza. O equipamento, levado da instituição na última segunda-feira (20), estava sendo oferecido pelo adolescente em um site de vendas na internet.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, após investigações realizadas pela Polícia Civil, os agentes de segurança descobriram que o aparelho que estava sendo comercializado era o mesmo que foi levado da universidade. Eles se deslocaram até o Bairro Jóquei Clube e abordaram um veículo onde estavam um homem e um adolescente transportando o equipamento.

Já no Bairro Itaperi, os policiais encontraram um homem apontado como a pessoa que entregou o aparelho para ser vendido e que havia praticado um furto na mesma universidade.

O trio foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde os dois homens foram autuados por receptação e por corrupção de menores. O adolescente vai responder a um ato infracional semelhante ao crime de receptação.