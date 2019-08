Três são capturados suspeitos de invadir casa, torturar casal e estuprar mulher em Maracanaú

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de assaltar um casal e estuprar uma mulher na madrugada desta segunda-feira (12), no Bairro Pajuçara, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a polícia, o casal estava saindo de casa, quando foi abordado por um homem armado de revólver que exigia uma quantia em dinheiro. Logo em seguida, um adolescente armado com uma faca entrou no local e ameaçou cortar os dedos das vítimas caso o dinheiro não fosse entregue. O terceiro suspeito teria sido a pessoa que planejou o crime e forneceu o revólver usado na ação criminosa.

Em poder dos criminosos, as vítimas foram torturadas. O homem foi amarrado e amordaçado. Dentro de um quarto a mulher também foi amarrada e sofreu abusos sexuais de pelo menos dois dos suspeitos, sendo um deles, um adolescente de 17 anos.

Após perceberem a movimentação estranha no imóvel, vizinhos acionaram a polícia, que chegou no local e foi recebida a tiros. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram capturados.

Eles foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde os adultos vão responder por roubo e estupro e contra o adolescente foi registrado um ato infracional semelhante ao crime de roubo e de estupro.