Três PMs envolvidos em agressão a mulher no Lagamar são afastados

Três policiais envolvidos na agressão de uma mulher a chicotadas foram afastados do serviço operacional. O caso aconteceu na noite do último domingo (3), no bairro Lagamar, em Fortaleza.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Ceará, os agentes irão trabalhar em serviços administrativos do órgão. Além disso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM), para apurar o que configura crime militar, e um processo administrativo disciplinar. Também ocorre uma investigação preliminar na seara administrativa na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Vídeo flagra agressão de policial militar a mulher no Lagamar; assistahttps://t.co/eumWBdYLRK pic.twitter.com/DgwmIJCrcA — Diário do Nordeste (@diarioonline) 4 de fevereiro de 2019

Em vídeo, dois PMs aparecem nas imagens, um dos quais chicoteando uma mulher, durante abordagem. Segundo a vítima, o carro em que estava foi parado pelos agentes de segurança após abastecer em um posto de gasolina. "Mandaram ficar de joelhos e começaram a chamar de vagabunda. Puxaram meu cabelo e disseram que eu não prestava para nada", afirmou.