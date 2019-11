Três pessoas são baleadas durante tiroteio em praça do bairro Cidade 2000, em Fortaleza

Um tiroteio ao lado de uma praça lotada de frequentadores deixou três feridos e causou correria e pânico na noite desta quinta-feira (21), no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Mesas e cadeiras com marcas de tiros foram reviradas na hora do tumulto.

Testemunhas disseram à polícia que três suspeitos armados chegaram a pé, se aproximaram de um homem que estava bebendo em um bar e realizaram disparos contra ele. Um idoso e outro rapaz foram atingidos pelos tiros. Os atiradores fugiram logo após a ação criminosa.

Cadeiras e mesas ficaram com as marcas de tiros Foto: Rafaela Duarte

Matheus Antônio Caperussi, de 24 anos, foi baleado na mão, no tórax e na perna, ele inicialmente foi levado para a UPA do bairro Praia do Futuro juntamente com outra vítima que levou um tiro nas nádegas, mas depois precisou ser transferido paro o Instituto Doutor José Frota, devido à gravidade dos ferimentos. Os nomes das outras duas vítimas não foram revelados.

O idoso que levou um tiro de raspão nas costas foi levado para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O estado de saúde das três vítimas não foi informado.

Policiais estão a procura dos autores dos disparos na tentativa de idenficá-los e capturá-los. Ainda não se sabe a motivação do crime.