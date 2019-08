Três pessoas morrem em colisão frontal entre um carro e um caminhão na BR-116

Um carro colidiu com um caminhão na manhã deste sábado (10), no km 97 da BR-116, próximo à cidade de Morada Nova. Três pessoas morreram.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi frontal, possivelmente durante uma ultrapassagem indevida, mas apenas o resultado da perícia pode confirmar a causa do acidente.

O condutor do carro, um idoso de 72 anos, e duas passageiras, uma de 72 anos e outra ainda não identificada, morreram no local do acidente. O estado de saúde do motorista do caminhão não foi informado. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada.

De acordo com a PRF, o trânsito na via já foi liberado nos dois sentidos.