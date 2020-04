Três pessoas morrem e quatro ficam feridas em tiroteio no Bairro Riacho, em Itarema

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas, entre elas uma criança, após suspeitos atirarem contra o grupo na Rua Conjunto Estenio Rios, no Bairro Riacho, em Itarema, na noite desta quarta-feira (29).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os mortos foram identificadas como José Roberto da Silva Dantas, de 15 anos, Jasiel Neves Rodrigues, de 26 anos, ambos com passagens pela polícia por furto, e Francisco Cosmo Ferreira, sem antecedentes criminais.

Outros três homens e uma criança foram atingidos pelos disparos. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região. O atual estado de saúde não foi informado.

A Polícia Civil realizou buscas com o objetivo de capturar os suspeitos envolvidos no caso. Ainda não qual foi motivação do crime.