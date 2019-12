Três pessoas em uma moto morrem em colisão com ônibus escolar em Itapipoca

Três pessoas morreram, na manhã desta segunda-feira (2), depois que a moto na qual estavam bater de frente em um ônibus escolar, no município de Itapipoca, a 130 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na rodovia CE-168 por volta das 6h. Na moto estavam dois homens e uma mulher.

Dentro do ônibus estavam professores que seguiam do Centro de Itapipoca para a Praia da Baleia. No coletivo, ninguém ficou ferido.



As vítimas não foram identificadas até a publicação. Segundo a polícia, a moto pertencia a uma mulher que afirmou ter emprestado o veículo para amigos. A Perícia Forense do Ceará (Peforce) teve uma equipe acionada em Fortaleza para o local do acidente.