Três mulheres são presas suspeitas de morte de servidora aposentada 

A polícia prendeu na noite desta quinta-feira (28), no Barroso, em Fortaleza, e no Jereissati 3, em Maracanaú, três mulheres suspeitas da morte de uma servidora aposentada da Assembleia Legislativa do Ceará.

Liduína Maria Junior Rios, de 60 anos, foi encontrada sem vida pelo filho, com ferimentos de faca, dentro da própria casa, no Bairro Coaçu, no Eusébio, na noite da última quarta-feira (27).

A polícia encontrou com as suspeitas objetos roubados da residência da vítima. Não foram repassados os detalhes das prisões e as identidades das mulheres não foram divulgadas.

Crime

Conforme o irmão da vítima, vice-presidente da Câmara de Itarema, Paulo César, a irmã foi amarrada, amordaçada, e encontrada morta cerca de uma hora após o crime.

Os familiares de Luduína desconfiam de uma diarista que havia sido contratada recentemente e possuía a chave da casa. O local não apresentava sinais de arrombamento.

"Era uma pessoa maravilhosa. Mãe de dois filhos, um médico, outro advogado. Vivia para os filhos. Íntegra, dona de casa, responsável", comentou o irmão.