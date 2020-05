Três mulheres são encontradas mortas com lesões na cabeça dentro de casa em Barreira

Três mulheres foram assassinadas na madrugada deste sábado (16), na cidade de Barreira, a 72 km de Fortaleza. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), as vítimas foram achadas dentro de uma casa, com lesões na cabeça. Ainda de acordo com a secretaria, a ocorrência está em andamento e os policiais realizam buscas na região.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3347-4241, da Delegacia Regional de Baturité, ou para o (85) 3347-4244, do destacamento da Polícia Militar em Baturité.