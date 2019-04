Três mortes por afogamento são registradas no Ceará neste domingo

Três casos de morte por afogamento foram registradas neste domingo (7) no Ceará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes de mergulho localizaram os três corpos em municípios diferentes.

Uma das vítimas foi Luís Henrique Almeida Andrade, de 40 anos. Ele foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8), em um açúde no município de Miraíma, no noroeste cearense.

Ja no município de Palhano, o corpo de Caio Bezerra do Amaral, 18 anos, foi encontrado em um rio, cerca de 6 km à frente do local onde tomava banho no domingo. Segundo testemunhas, Caio estava acompanhado de um amigo, quando mergulhou de cabeça e caiu em pedras.

O corpo da terceira vítima, Francisco Paulo da Silva Pereira, de 26 anos, foi localizado na praia de Pontal do Maceió, em Aracati. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teria se afogado na Praia de Parajuru, também no domingo.