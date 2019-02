Três idosas são suspeitas de furtar casal na saída de mercadinho no Dionísio Torres

Três idosas são suspeitas de furtar um casal, também de idade avançada, que saía de um mercadinho no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, neste sábado (23). Uma das vítimas, Tomoko Yamamoto, de 75 anos, contou à polícia que as senhoras ofereceram ajuda quando ela e o marido saíam com as compras do mercado. As suspeitas também estavam no comércio.

As mulheres aproveitaram o momento em que Yamamoto ajudava o marido a se acomodar no carro para levar a bolsa, com dinheiro e documentos da vítima. O objeto estava no carrinho de compras.

A idosa de 75 anos chegou a ir atrás das suspeitas, mas elas entraram em outro carro e fugiram. Um boletim de ocorrência foi registrado no 9º Distrito Policial.