Três homens são presos suspeitos de aplicar golpes por meio de app de vendas

Três homens foram presos suspeitos de aplicar golpes por meio de um aplicativo de vendas na internet. A prisão foi feita no estacionamento de um supermercado no bairro Parangaba, na noite deste sábado (9).

Segundo a polícia, os três homens foram fazer a entrega de um aparelho celular encomendado por uma vítima, que já teria combinado previamente com a polícia o local do recebimento da mercadoria, após suspeitar da conversa dos suspeitos no ato da negociação pelo aplicativo.

Ao chegar no local, a vítima pediu para ver o aparelho celular trazido pelos negociadores. A princípio, os homens mostraram um aparelho original, porém em um momento de descuido do comprador, eles trocaram o produto por um falsificado que traziam no bolso na bermuda. Neste momento, a vítima gritou e chamou os policiais que estavam escondidos próximo ao estacionamento do supermercado.

Os agentes deram voz de prisão aos três suspeitos e os encaminharam para o 10º Distrito Policial onde foram ouvidos, confessaram o delito e vão responder por associação criminosa e estelionato.