Três homens são presos e um adolescente é apreendido após perseguição policial em Mauriti

A Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu um adolescente após uma perseguição policial com tiroteio na cidade de Mauriti, região sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (3).

De acordo com o major Lucivando Rodrigues, comandante da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia de Brejo Santo, os quatro suspeitos trafegavam pelas ruas do município em um veículo HB 20 cor branca, que foi roubado em Petrolina, no interior de Pernambuco.

Policiais que realizavam o patrulhamento na região notaram o comportamento suspeito do grupo e ao fazer uma consulta ao sistema constataram que a placa do carro, que estava com inscrição da cidade de Abaré (BA), não correspondia com o modelo do automóvel.

Os agentes tentaram abordar o veículo, mas os suspeitos fugiram em direção ao Centro da cidade. A polícia acionou reforço e o carro do grupo foi interceptado. Os homens conseguiram sair do veículo e correram por um matagal.

Durante a fuga, o bando rendeu uma motorista e levou um veículo Fiat. Houve troca de tiros e os suspeitos foram rendidos pelos policiais.

Os presos são Ivanilson da Silva Rodrigues Júnior, 23, Dayvison de Oliveira Barbosa, 27, ambos do estado da Bahia e Ramon Florentino Alves da Silva, 24, natural de Barbalha, que já responde por homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte e posse ilegal de arma de fogo. Um adolescente de 15 anos, natural de Juazeiro do Norte, foi apreendido.

Um revólver calibre 32 e munições foram encontradas com o grupo. Os veículos roubados foram recuperados.

Os homens foram autuados por roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores. Um ato infracional semelhante a roubo e a formação de quadrilha foi registrado contra o adolescente.