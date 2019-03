Três homens são mortos a tiros dentro de residência em Sobral

A Polícia Civil registrou um triplo homicídio na madrugada de sexta-feira (22), no município de Sobral, a 245 km de Fortaleza. De acordo com o relatório de ocorrências da Secretaria da Segurança Pública, os três homens foram mortos a tiros dentro de uma residência na Rua Ferroviário, no bairro Sumaré.

Ainda segundo o relatório policial, duas das três pessoas mortas pelos suspeitos, tinham passagens pela polícia. As vítimas foram identificadas como Bruno Sousa e Silva, de 22 anos, com antecedente por porte ilegal de arma de fogo, violação de domicílio e roubo a pessoa; Mário Ferreira Alves, 19 anos, com passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação; e Ricardo Lopes Cunha de 19 anos, sem antecedentes criminais.

Equipes do plantão da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local do crime, para a realização dos procedimentos acerca do fato.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios de Sobral, e serão mantidas em sigilo.