Três homens são executados com vários tiros em Canindé

Três homens foram mortos a tiros enquanto voltavam de uma festa, em Canindé (a cerca de 118 km de distância de Fortaleza), na madrugada deste domingo (14). Os corpos foram encontrados às margens da CE-257, Km 146, estrada que liga o município à cidade de Santa Quitéria.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas tinham passado a noite em uma festa que acontecia em um bar no distrito de Boa Vista dos Caúlas (zona rural) e, por volta de 5h, dirigiram-se a pé até a rodovia estadual, quando foram surpreendidos pelos criminosos.

Francisco Valderir Santos Leonor, de 35 anos, com passagem pela Polícia por violência contra a mulher; Francisco Wagner Souza de Moraes, o 'Shrek', 26, já preso por tráfico de drogas; e Francisco Romário Alves Silveira, 22, sofreram vários tiros, inclusive de armas de grosso calibre, principalmente na cabeça.

Moradores ouviram os disparos e acionaram a PM, mas os três homens já estavam mortos quando os agentes chegaram ao local. Os criminosos fugiram sem ser identificados. A Polícia Civil irá investigar o triplo homicídio. A principal suspeita da motivação do crime é o envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar.

Apesar do histórico criminal, a irmã de Valderir afirmou à reportagem que "ele era trabalhador". "Era 'pai e mãe' de 4 filhos. A gente tá preocupado porque ele não tinha envolvimento com nada, tinha saído para festa com amigos", completou.