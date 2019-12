Três homens morrem em confronto com a polícia na BR-116, em Fortaleza

Três suspeitos morreram durante um confronto com a polícia na BR-116, em Messejana, no início da tarde desta terça-feira (3). Segundo a polícia, o trio é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que assalta bancos no interior do Ceará.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos atiraram contra as viaturas após serem abordados. Eles saíam da capital em direção a cidade de São João do Jaguaribe, no Ceará, onde, ainda conforme a versão policial, se reuniriam com outros membros do bando. Três armas de fogo foram apreendidas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos, identificados como Alerrandro Chaves Granja, 20 anos, José Laudenir da Silva Gomes, 31 anos, e Flauber Macilio Maia Chaves, 31 anos, eram monitorados pela equipe de Inteligência da Polícia Militar.

Alerrandro já possuía antecedentes criminais por homicídio, roubo e existiam três mandados de prisão em aberto contra ele. Também existia um mandado de prisão em aberto contra José Laudenir. Flauber Macilio não tinha passagens pela polícia.

Vídeos

Em um vídeo a que a reportagem teve acesso, é possível ver o momento em que os suspeitos trocam tiros com a polícia. Um morador filma, a partir de uma casa, o carro dos suspeitos parado na pista com policiais na lateral da via. Mais de 20 tiros são disparados. Outro vídeo mostra o trânsito congestionado depois da ocorrência. Motoristas desviam de viaturas e do carro dos suspeitos, que ficou com marcas de balas em uma das faixas da rodovia.

A polícia fez vistoria no carro em que os suspeitos estavam e encontrou uma mala com roupas sujas de sangue. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar e o Batalhão de Divisas foram ao local para atender a ocorrência. O veículo que estava com os suspeitos foi apreendido.