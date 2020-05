Três cearenses foragidos da Justiça são presos em Mossoró suspeitos de tráfico de drogas

Uma operação realizada nesta quinta-feira (28) em Mossoró, no Rio Grande do Norte pela Polícia Civil do Ceará em conjunto com a Polícia Militar daquele estado, resultou na prisão de três cearenses foragidos da Justiça por crimes cometidos em 2015, no município de Quixeré. Os dois homens e uma mulher são suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os policiais civis chegaram até a residência onde estavam os suspeitos após investigações realizadas pelas autoridades policiais dos dois estados. Os três presos tinha sido condenados pela Justiça cearense a 13 anos de reclusão.

Após serem levados para realização dos procedimentos cabíveis na Delegacia Regional de Mossoró, os cearenses foram trazidos de volta para o estado para cumprir a penda imposta pelo Poder Judiciário.