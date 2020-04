Três carretas são apreendidas transportando 87 toneladas de madeira ilegal na CE-187, em Tianguá

Três carretas foram apreendidas transportando cerca de 87 toneladas de madeira ilegal, na última sexta-feira (24), pela CE-187, próximo ao município de Tianguá, interior do Ceará. A informação foi divulgada apenas nesta terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a madeira era transportada com uma documentação falsa. O material foi apresentado aos agentes como sendo advindo do Pará, com origem de reflorestamento.

Os motoristas das carretas foram detidos por crime de transporte ilegal de madeira e uso de documento falso. Os três foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Tianguá e a madeira ficou à disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).