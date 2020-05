Três adolescentes são capturados no bairro José Bonifácio após assalto a ônibus em Fortaleza

Três adolescentes foram capturados na noite dessa terça-feira (12), no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, suspeitos de roubo aos passageiros de um ônibus na Capital. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que policiais militares capturaram dois deles próximo a um hospital da região, enquanto o terceiro integrante foi detido dentro da unidade de saúde. Parte dos objetos levados das vítimas foi apreendido.

Conforme a Secretaria da Segurança, durante um patrulhamento no bairro Centro, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi informada por uma mulher sobre um grupo armado que assaltou passageiros dentro de um ônibus que fazia a linha Parangaba/Papicu. Em seguida, os agentes iniciaram as buscas pelos suspeitos. Logo após, os militares, de acordo com a Secretaria da Segurança, encontraram o trio no bairro José Bonifácio.

O primeiro a ser apreendido, segundo a Pasta, foi um adolescente de 16 anos que estava escondido dentro de um hospital localizado na Avenida Aguanambi. Posteriormente, a Polícia encontrou os outros dois suspeitos, de 14 e 16 anos, em cima de uma árvore, próximo à unidade de saúde onde o comparsa estava. Com a dupla, foi encontrada uma mochila, na qual havia duas facas, três aparelhos celulares, um perfume, uma carteira, cartões de crédito e R$ 12,00.

Ao ser dada voz de apreensão, o trio foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), situada no bairro São Gerardo, onde foi registrado um ato infracional análogo ao roubo. Segundo a Secretaria, os pertences recuperados foram restituídos às vítimas, e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) continua investigando o caso com o objetivo de localizar o quarto suspeito, que estaria portando uma arma de fogo e conseguiu fugir dos agentes.

Conforme ainda a Instituição, informações sobre o caso podem ser encaminhadas pela população por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou ainda para o telefone (85) 3101-2514, da DCA. A Secretaria afirmou que o sigilo e o anonimato são garantidos.