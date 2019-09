Travesti tem casa invadida e é morta a tiros enquanto tomava banho, em Chorozinho

Criminosos invadiram uma residência na Rua Luís Félix Pereira e mataram a tiros uma travesti de 26 anos, na noite desta sexta-feira (20), no município de Chorozinho. A vítima estava tomando banho quando foi atingida pelos disparos.

Bruno Batista de Freitas, conhecido como “Bruna Surfistinha”, estava em casa com o companheiro quando o crime aconteceu. Segundo o homem, que não terá a identidade revelada, ele estava no segundo andar da residência quando ouviu disparos e, ao conferir, encontrou a travesti caída no chão do banheiro.

Agentes da Segunda Companhia do 15° Batalhão da Polícia Militar de Pacajus atenderam a ocorrência. Conforme os policiais, testemunhas repassaram que duas pessoas foram vistos saindo correndo do local após o crime. Não há sinais de arrombamento no local.

De acordo com um familiar de “Bruna Surfistinha”, a jovem fazia programas e planejava inaugurar um bar este mês, na casa onde morava.

Bruna era bastante querida na região e os moradores do local ficaram bastante comovidos com a tragédia. A mãe de Bruna passou mal ao saber da morte da filha e precisou ser hospitalizada.

Buscas estão sendo realizadas na região para tentar identificar e prender os suspeitos. As causas do crime serão investigadas.