Travesti é presa suspeita de participar do espancamento e morte de mulher em Sobral

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (20), uma travesti suspeita de participar da morte de uma mulher em Sobral. O crime aconteceu em maio deste ano. A vítima, identificada como

Maria Elailane do Nascimento, foi encontrada dentro de uma casa com sinais de espancamento, apedrejamento e lesões a facas.

O crime foi filmado por uma câmera de celular e, de acordo com os investigadores, a travesti Weshley, com nome civil de Francisco Wezio Fernandes Lino, 19 anos, foi a responsável por filmar a ação e ainda incitar que o grupo continuasse com os atos criminosos.

Até agora, nove pessoas foram presas suspeitas de participarem do crime. Outros suspeitos estão foragidos e são procurados pela polícia.

O caso

O corpo de Maria Elailane do Nascimento,de 19 anos, foi encontrado em uma casa abandonada no bairro Terrenos Novos, em Sobral, na Região Norte do Ceará, no dia 14 de maio.

Na época do crime, um parente da vítima disse que ela não integrava facção criminosa.