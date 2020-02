Travesti é morta a tiros no Centro de Fortaleza

Uma travesti foi morta a tiros na madrugada deste domingo (23) na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro Centro, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), a vítima estava sem identificação. Equipes plantonistas da especializada e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) colheram informações sobre o fato para instauração do inquérito policial que vai apurar as circunstâncias do crime.

Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) resguardaram a cena do crime até a chegada dos policiais e peritos. A investigação será conduzida pela 4ª Delegacia do DHPP.