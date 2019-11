Travesti é baleada após discussão com suspeito em bicicleta no Bairro Parangaba

Uma travesti conhecida como Karoline e identificada como Caio César Santos da Silva, de aproximadamente 25 anos, foi baleada na orelha durante a noite desta quarta-feira (27), na Avenida Augusto dos Anjos, no Bairro Parangaba. De acordo com a Polícia Militar, populares informaram que karoline estava trabalhando na via quando um homem em uma bicicleta chegou e os dois começaram a discutir.

Testemunhas contaram que, após a discussão, o homem atirou contra ela. Karoline tentou correr do suspeito subindo em uma escada próxima de onde estava, mas acabou sendo atingida pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar, ela tinha antecedentes criminais. Após a ação criminosa, o suspeito fugiu.

Ainda segundo os agentes, Karoline foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência (Samu) e levada para o Instituto Doutor José Frota, no Centro.