Travesti é assassinada com tiros na cabeça e no peito no Conjunto Palmeiras

Uma travesti de 25 anos foi assassinada com tiros na cabeça e no peito na Rua Osvaldo Cruz, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (15).

Populares informaram que Luis Eduardo de Lima Pires, conhecida como 'Bibiu', era muito querida no bairro. Familiares da vítima disseram que ela não tinha envolvimento com o crime e que a suspeita é que alguém tenha tentado assaltar o celular dela.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.