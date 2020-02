Transexual cearense é morta a facadas em São Paulo

A transexual cearense Katarina Silva, 21 anos, foi morta a facadas no Parque do Carmo, em São Paulo, nesta quarta-feira (12).Um amigo da vítima, que não quis se identificar, disse que Katarina morava em São Paulo há três anos e decidiu se mudar para trabalhar na cidade e ajudar no sustento da família em Fortaleza.

Ainda conforme o amigo, familiares estão resolvendo os trâmites para o traslado do corpo ao Ceará. "Ela era simpática, alegre, muito amiga de todos", acrescentou o amigo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi encontrada por volta das 6h18 desta quarta-feira no Parque do Carmo, na zona leste na cidade de São Paulo. A pasta disse que está investigando a motivação do crime bem como os suspeitos envolvidos na morte.

Ainda conforme a pasta, o caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.