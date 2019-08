Traficante carioca é preso com 500 comprimidos de ecstasy em Juazeiro do Norte

Um homem, natural do Rio de Janeiro, identificado como Alex Jacinto Martins, 26 anos, foi preso após desembarcar na Rodoviária de Juazeiro do Norte, nessa quinta-feira (22), suspeito de traficar entorpecentes. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com Alex Jacinto foram encontrados 500 comprimidos de ecstasy.

A ação, realizada por policiais do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte da Polícia Civil, foi deflagrada após uma denúncia anônima repassada para os agentes do NCTD. Conforme a Secretaria da Segurança, munidos com as informações, os policiais se encaminharam até a rodoviária e aguardaram o momento em que o suspeito chegaria. Quando o ônibus chegou, os policiais realizaram a abordagem, e encontraram os comprimidos.

Segundo a SSPDS, o suspeito, que não tem antecedentes criminais, foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Secretaria da Segurança salientou que as investigações sobre o caso continuarão com o objetivo conseguinte de identificar para quem a droga seria entregue e capturar outros participantes do grupo.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99997.7275, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.