Trabalhador morre eletrocutado ao tocar equipamento em fiação no bairro Planalto Ayrton Senna

Um trabalhor morreu após receber uma descarga elétrica ao encostar um equipamento em uma fiação de alta tensão na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. A vítima não estava usando equipamento de segurança no momento do choque.

Segundo informações de uma perita que esteve no local, o homem trabalhava no conserto de uma calha sobre o telhado de um imóvel duplex, quando precisou usar um equipamento chamado treliça. O objeto tocou na fiação de alta tensão que passava próximo ao telhado e morreu ao receber uma descarga da rede energia.

A dona do imóvel deverá prestar esclarecimentos na delegacia. A identificação do homem não foi divulgada..