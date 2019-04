Torres de energia sofrem tentativas de explosão no Pici

Criminosos atacaram duas torres de energia da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), na Rua Júlio Brígido, no Bairro Pici, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar, dois artefatos explodiram no local.

A primeira explosão foi registrada às 18h40 e a segunda às 19 horas. Segundo os policiais, apesar das detonações próximas as torres, a estrutura dos equipamentos não foram danificadas.



Um terceiro artefato deixado no local, que não detonou, foi explodido pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) por volta das 21 horas.

A polícia acredita que os criminosos tiveram acesso ao local através de uma rua com pouca movimentação que fica próxima ao prédio Chesf.

Estão sendo realizadas buscas na região para tentar capturar os envolvidos no ataque. Até o momento, não há informações de pessoas presas.