Torcedores brigam nas ruas do Benfica momentos antes da final do Sub-20

Um confronto entre torcedores, com agressões físicas e correria, aconteceu antes da partida entre Fortaleza e Ceará, próximo ao estádio Presidente Vargas, no Benfica, na tarde desta quinta-feira (15). Os dois times se enfrentam pela final do campeonato Sub-20.

Pelo menos duas pessoas foram agredidas com chutes e socos por grupos, conforme mostram imagens registradas no momento da confusão por moradores das redondezas. O embate aconteceu na Rua Waldery Uchôa.

Testemunhas informam que cerca de cem pessoas estavam envolvidas no conflito. O Sistema Verdes Mares foi ao local e constatou carros apedrejados e marcas de sangue no chão, após a briga.

A polícia esteve no local e chegou a disparar tiros para cima, para dispersar o confronto, segundo testemunhas.

Ainda não há informações sobre atendimento a feridos nem sobre detidos.