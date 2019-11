Torcedor relata ter levado tiro de bala de borracha ao reclamar de spray lançado por guarda

Um torcedor que assistia ao jogo do Clássico-Rei no setor premium da Arena Castelão, no último domingo (10), denuncia ter levado um tiro de bala de borracha desferido por um guarda municipal após reclamar da fumaça de um spray de pimenta jogado por um dos agentes. O servidor público Silvio Costa prestou queixa contra o guarda e denunciou o caso à corregedoria da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec). Em nota, a Guarda Municipal informou que “as medidas necessárias estão sendo tomadas para o esclarecimento da ocorrência".

Costa afirma que não havia confusão no momento em que foi alvo do tiro. “De uma forma irresponsável ele faz um negócio desse, sem ter necessidade nenhuma. Não tinha briga, confusão, não tinha nada. E ele foi tão covarde, porque ele tava embaixo e eu tava na parte de cima, se fosse uma coisa que a gente tivesse no mesmo nível e ele pudesse dizer que eu ia partir pra cima...mas não", lamenta.

Segundo o servidor, ao perceber que um guarda havia jogado gás de pimenta em outro torcedor e que a fumaça estava indo em direção a ele e outras pessoas do setor, se levantou para reclamar da ação com o agente, quando recebeu o tiro de outro guarda municipal.

“Foi logo após o gol do Fortaleza. Eu tava assistindo ao jogo, quando eu vi um guarda municipal que estava embaixo, na entrada do campo, jogando spray de pimenta num torcedor do Fortaleza. Veio na nossa direção, a gente ficou com falta de ar, crianças tossindo, aí me levantei pra dizer que ele não fizesse aquilo, que ali só tinha família. O outro, quando viu, do nada me deu um tiro”, relata o torcedor.

A Guarda Municipal disse, em nota, que "não recebeu informações sobre crianças atingidas”.

Silvio Costa recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros no local, registrou boletim de ocorrência na delegacia plantonista do estádio, e depois foi ao Instituto Médico Legal (IML) fazer exame de corpo de delito.

O caso também foi registrado no 16º Distrito Policial e na . O servidor afirma, ainda, que vai entrar com uma ação civil contra o agente da Guarda.

Frequentador assíduo do estádio há cerca de três anos, ele costuma ir com a família, por isso, escolhe o setor premium para evitar possíveis confusões, segundo ele.

"[Vou a] todos os jogos, por um milagre, graças a Deus, nesse jogo não estava com minha esposa e meus filhos. Nesse dia eu não levei, graças a Deus”, comenta.

Além das dores no corpo, o torcedor também diz que há uma "sequela moral" pelo episódio. "Atirou num pai de família", frisa.