Torcedor fica ferido durante confronto entre torcidas horas antes do Clássico-Rei

Confronto entre torcidas do Ceará e Fortaleza deixou um torcedor ferido no início da tarde deste domingo (10), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Os dois clubes disputam a 32º rodada da Série A do Brasileirão a partir das 19h deste domingo (10).

Segundo o major Alexandre Queiroz, supervisor do Comando de Policiamento da Capital (CPC), o torcedor ferido foi socorrido para um hospital na região e não corre risco de morrer. A polícia está atenta para uma possível represália entre as torcidas para vingar as agressões sofridas pela vítima, torcedor do Fortaleza.

Uma viatura da Polícia Militar percorreu a região do bairro Bom Jardim no local onde aconteceu o confronto, mas os responsáveis pela agressão não foram localizados.

O jogo

Fortaleza e Ceará fazem o último e mais importante Clássico-Rei do ano, na Arena Castelão, lutando para se afastar da zona do rebaixamento na retaf final do Brasileirão.