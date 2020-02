Um torcedor foi preso com uma bomba antes do jogo entre Fortaleza e Ceará, na tarde deste sábado (1º). O homem foi encontrado com o material durante uma abordagem da polícia militar, na BR-116, no Bairro Aeroporto.

O torcedor estava com a bomba conhecida por cabeça de nego. O homem foi identificado como Yuri Matos Silva Souza, 18 anos, e foi levado para o 16º Distrito Policial, no Bairro Dias Macedo.