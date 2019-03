Um dos cinco tios suspeito de estuprar a sobrinha por 10 anos no Crato é um idoso de 84 anos. Ele foi o único a confessar o crime contra a vítima, adolescente hoje aos 17 anos, e também revelou ter estuprado mais duas sobrinhas-netas, na época com cerca de 7 anos. O homem chegou a levar as três para uma escola abandonada no município para praticar o crime. As informações foram confirmadas pela titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do Crato, Kamila Brito.

O idoso e outros quatro irmãos foram presos pelos estupros na manhã desta sexta-feira (1º). Um sexto tio da vítima está foragido. Os seis são irmãos do pai da adolescente e foram denunciados pela própria vítima, anonimamente, no fim de 2018.

De acordo com a polícia, os estupros começaram após a morte do pai da garota, quando ela tinha apenas sete anos. A adolescente morava com a mãe e os tios num sítio, mas em casas diferentes.

Cerca de sete famílias vivem juntas no local. A mãe da jovem teve conhecimento dos estupros em 2016, mas, segundo a delegada, não procurou a polícia por medo e vergonha.

A delegada acredita que todas as famílias do sítio, as quais têm parentesco umas com as outras, tinham conhecimento dos estupros sofridos pela vítima.

“Acredito que todos sabiam, mas não denunciaram por medo, eram todos parentes. A mãe estava muito receosa, com medo de represálias porque moravam muito próximos. É uma localidade muito pequena, inclusive os tios são casados com irmãs da mãe da vítima”, comenta Brito.

Trancada em quarto e atacada em casa

Os crimes ocorriam na casa da vítima, quando ela estava sozinha, e também na casa dos parentes.

“Ocorriam de diversas formas. Eles invadiam a casa quando sabiam que ela estava sozinha. Alguns praticavam atos libidinosos, outros a conjunção carnal. Um chamava ela pra varrer a casa, trancava ela num quartinho e faziam à força”, conta a delegada.

De acordo com Kamila Brito, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do Crato, os 30 dias em que os tios da vítima ficarão presos serão suficientes pra ouvir todos os depoimentos necessários e concluir as investigações. Depois desse prazo, eles ficarão à disposição da Justiça.

Os presos foram levados à DDM do Crato, em seguida, serão levados à cadeia pública do Crato. Eles vão responder por estupro de vulnerável. A vítima e mãe também prestaram depoimento.