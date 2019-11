Teto de laboratório desaba em escola no bairro Paupina, em Fortaleza

O teto do laboratório de ciências da escola municipal Guiomar da Silva Almeida debabou na tarde deste sábado (23), na rua Perolina de Morais, no bairro Paupina, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), não havia ninguém na escola.

Por meio de nota, a SME imformou que o espaço onde parte do teto desabou estava sem uso. A direção da escola acionou o Corpo de Bombeiros para avaliação da estrutura e vistoria dos espaços.

Nesta segunda-feira (25), uma comissão de técnicos da Coordenadoria de Infraestrutura da Secretaria foi à escola para fazer encaminhamento das medidas necessárias para a recuperação da estrutura que desabou.

Segundo a SME, vistorias nos equipamentos do parque escolar são feitas regularmente, priorizando as demandas apontadas pelos Distritos de Educação, assim como o diagnóstico da Rede Municipal elaborado pela Coordenadoria de Infraestrutura.