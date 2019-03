Tentativa de assalto termina com dois mortos em Iguatu

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida durante um tiroteio na tarde desta quinta-feira (28) em Iguatu, centro-sul do Ceará.

Segundo a polícia, três suspeitos tentaram assaltar um estabelecimento comercial no bairro Sete de Setembro, em Iguatu. Um deles ficou do lado de fora dando cobertura, enquanto um adulto e um adolescente.entraram no local.

Ao perceber a ação, um segurança reagiu e atirou contra eles. Na troca de tiros um dos suspeitos morreu e o segurança foi atingido com um tiro no tronco. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito que estava do lado de fora fugiu ao perceber o tiroteio. Na fuga, roubou uma motocicleta, mas foi interceptado por policiais do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). Ele foi atingido com um tiro na perna e levado para uma unidade hospitalar do muncípio sob escolta policial e logo depois foi preso. O adolescente que participou da ação foi apreendido.

As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Polícia de Iguatu.