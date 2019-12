Tentativa de assalto a supermercado com reféns termina com seis suspeitos presos

Uma tentativa de assalto a um supermercado na Cidade dos Funcionário, em Fortaleza, terminou com seis pessoas presas. O caso aconteceu na noite deste domingo (15), quando os criminosos entraram no estabelecimento armados e fizeram, pelo menos, dez reféns.

O supermercado estava próximo do fechamento quando os assaltantes abordaram o local. Algumas das pessoas conseguiram escapar e chamaram a polícia. Ao chegarem ao ponto, os agentes de segurança conseguiram prender alguns dos envolvidos.

Dois deles, contudo, tentaram fugir pulando o muro dos fundos do estabelecimento. Eles acessaram um condomínio vizinho e roubaram um carro com o qual empreenderam fuga. A polícia conseguiu alcançá-los próximo ao viaduto da BR-116.

Quatro homens e duas mulheres foram presos, mas a polícia ainda investiga se todos estavam de fato envolvidos no crime. Foram apreendidas duas armas. Um vigilante também teve uma arma roubada, mas ainda não foi encontrada.

As investigações do caso estão sob responsabilidade do 13º Distrito Policial.