Tenente do Amazonas é lesionado em tentativa de assalto na Praia do Futuro

Um tenente do Amazonas foi ferido por um gargalo de garrafa neste sábado (2), em tentativa de assalto na Praia do Futuro. Três suspeitos já foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE). Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, e um adulto de 19 anos, identificado como Tainam Silva do Nascimento, respondem pela suspeita.

Os suspeitos não possuíam antecedentes criminais. E o oficial amazonense foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a assessoria da PM-CE, a polícia conseguiu abordar o primeiro suspeito de acordo com informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Em seguida, os dois menores foram encontrados e conduzidos para Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Todos os suspeitos foram apreendidos na própria Praia do Futuro, e autuados em flagrante por "roubo" e "associação criminosa".