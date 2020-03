Técnico de enfermagem encontrado morto em Meruoca foi vítima de latrocínio, confirma Polícia

O técnico de enfermagem, Fernando do Espírito Santo Rodrigues, 31, encontrado morto no município de Meruoca, a 248 km de Fortaleza, foi vítima de um latrocínio. As investigações, concluídas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense (Pefoce), resultaram nas prisões de três suspeitos, sendo uma realizada em Itapipoca e as outras duas em Sobral.

A informação foi confirmada em coletiva realizada no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no Bairro Aeroporto, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (5).

Fernando desapareceu no último dia 2 de fevereiro de Sobral, no norte do Ceará. Um semana depois, na manhã do dia 9, seu corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição por moradores da localidade denominada Caverna, na Serra da Meruoca, no Sítio Palmeiras.

Encontro com suspeito

O técnico de enfermagem, conforme declarou a família, havia sido visto pela última vez ao sair do seu expediente de trabalho, no Hospital Regional Norte, em Sobral.

Na saída da unidade, ele foi ver outro jovem, com quem teria marcado um encontro.

Depois disso, Fernando não foi mais visto e seu veículo - um modelo Pálio de cor azul - foi encontrado na zona rural de Sobral, três dias após o seu desaparecimento. O trio vendeu o carro a um comprador da região, que o abandonou quando soube que era roubado.

Conforme a polícia, foi este jovem com quem Fernando se encontrou que o teria atraído ao local do crime, cometido com o auxílio de outros dois homens.

No dia em que o corpo da vítima foi encontrado, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada. Também compareceram ao local equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).