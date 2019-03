Técnico de enfermagem é preso suspeito de estupro dentro de Hospital Maternidade de Itapajé

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (20), um homem suspeito de estuprar uma mulher de 26 anos dentro das dependências de um Hospital e Maternidade João Ferreira Gomes em Itapajé, cidade distante 125 km de Fortaleza. A prisão do homem ocorreu na quarta pela manhã na sede da Secretaria de Saúde de Itapajé.

Segundo a titular da Delegacia Municipal de Itapajé, Rogéria Sousa, a vítima contou para a polícia que o técnico de enfermagem manteve relação contra a sua vontade no interior da secretaria.

“Recebemos essa informação por meio de depoimento. Logo em seguida iniciamos as investigações dentro da unidade. Colhemos algumas informações e depois de observar indícios decidimos efetuar a prisão do suspeito de maneira temporária”, afirmou a delegada.

A delegada afirmou também que a mulher foi até o hospital para acompanhar uma pessoa que estava na unidade há algum tempo em estado grave. "A vítima estava no hospital e era acompanhante de um paciente que já estava em estado já grave internado no hospital aqui de Itapajé", disse.



Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o homem foi levado para a unidade da PCCE, onde vai responder por estupro. Após a realização dos procedimentos cabíveis, ele foi colocado à disposição da Justiça. As investigações continuam por parte da Delegacia Municipal de Itapajé (3ª Região).

Processo administrativo disciplinar

Porcurado pela reportagem, o secretário de saúde de Itapajé, David Faustino, disse o órgão contribuiu com as investigações da Polícia Civil fornecendo documentos e gravações.

Segundo ele, a prefeitura de Itapajé abriu um processo administrativo disciplinar para estudar o inquérito policial fornecido pela polícia. Em seguida, depois do fim do processo, a prefeitura vai decidir qual será a punição do técnico de enfermagem.