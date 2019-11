Taxista é feito refém por trio e táxi é usado em ações criminosas

Três homens armados com facas se passaram por passageiros e renderam um taxista de 59 anos na avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (13). A vítima foi abordada em um supermercado.

O taxista, que terá a identidade preservada, afirma que ficou horas de refém dos criminosos. Enquanto isso, o trio usou o táxi em assaltos a estabelecimentos comerciais e roubos a pedestres. “Eles mandaram eu sentar no banco do passageiro, um assumiu a direção e começaram a sequência de assaltos. O primeiro foi em uma pizzaria próxima ao Castelão. Também teve ponto de ônibus. Se eles viam alguém na rua com o celular eles paravam e assaltavam”, relembra.

Os suspeitos agiram nos bairros Maraponga, Castelão, Palmeiras, Pajuçara, e Acaracuzinho, conforme informações do motorista. Eles também roubaram dinheiro e o aparelho celular do taxista, que foi liberado em uma estrada de terra no município de Guaiúba, após a fuga dos criminosos. “Eles andaram cem metros, desceram do carro e eu peguei a direção de volta”, afirma.

Após o ocorrido, o taxista procurou a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde registrou um Boletim de Ocorrência sobre o assunto. Apesar do ocorrido. ele não pensa em largar a profissão. “Preciso continuar na luta, tem que pensar que não pode parar”, conclui.