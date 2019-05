Taxista de 34 anos é morto com 13 tiros em Itaitinga

Um taxista foi executado com 13 tiros no km 20, da BR -116, na localidade de Jabuti, em Itaitinga, na Grande Fortaleza. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (16) e, segundo a polícia, dois suspeitos em uma motocicleta chegaram e dispararam contra a vítima.

O taxista estava na parte traseira do veículo e ajudava a limpar o carro de um amigo que estava parado no ponto em que eles costumavam ficar. Ele morreu dentro do carro.

A vítima identifica como Franklin Barbosa, 34 anos, deixou dois filhos adolescentes e uma mulher grávida.

A polícia suspeita que o crime tenha relação com o socorro prestado pelo motorista a um jovem, na quarta-feira (15), levando-o para o hospital. O jovem estava ferido a tiros e morreu mesmo com a ajuda do taxista.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e recolheu o corpo.

Câmeras de segurança dos comércios e uma câmera de segurança que fica na rodovia serão usadas para auxiliar a polícia nas investigações sobre a morte do taxista.