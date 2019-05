Táxi capota durante fuga após ser assaltado por falso passageiro

Um táxi capotou na Avenida Borges de Melo, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, depois de ter sido levado de assalto na madrugada desta sexta-feira (3). O veículo era conduzido pelo ladrão e estava em fuga quando virou. O suspeito fingiu ser um passageiro para abordar o taxista e levar o carro.

Depois do acidente, o homem fugiu do local e não foi localizado. A parte frontal do veículo destruída.

De acordo com o taxista, o homem o abordoudo em um posto de gasolina na rodovia BR-116, mas só anunciou o assalto na Rua São Mateus, no Bairro Montese, e o ameaçou com uma faca.

O criminoso roubou dinheiro, o carro e abandonou o motorista no local.