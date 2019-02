Tatuador foragido do Rio Grande do Norte por morte de adolescente em 2014 é preso no Ceará

Policiais do 30º Distrito Policial prenderam na tarde desta sexta-feira (8), na Grande Messejana, um tatuador foragido do Rio Grande do Norte pela morte de um adolescente em 2014. Na época, o criminoso chegou a exaltar a autoria do crime através de postagens em uma rede social.

Segundo a polícia, o homem identificado como Tallys Tanillis de Oliveira Brito, 29 anos, foi encontrado durante uma operação que investiga suspeitos de participação em ataques criminosos realizados no Ceará. Ele estava na casa de uma adolescente suspeita de envolvimento em um ataque a ônibus, ocorrido no dia 29 de janeiro.

Ao chegar à residência, os policiais encontraram o homem fazendo uma tatuagem na adolescente. A jovem foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e Tallys foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia.

Durante os levantamentos feitos pelos policiais foi descoberto que a identidade apresentada pelo criminoso era falsa e constava contra ele um mandado de prisão expedido em 2015, a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Norte.

De acordo com os agentes de segurança, em 2014, Tallys Tanillis matou a tiros um adolescente de 15 anos, em Mossoró. No dia seguinte ao crime, ele fez postagens em uma rede social falando sobre o assassinato. "Nunca mecha com mulher d malandro vc pode acaba morrendo isso é aq na cadea ou em qualquer canto. Detalhe nao foi so uma vez (sic)". Em outra postagem, o suspeito acrescentou: "A boca só se cala quando o tiro acerta tata (sic)".

Tallys chegou a se apresentar na delegacia dois dias após a morte do jovem e confessou, em depoimento, que matou o adolescente por ter demonstrado interesse na mulher que ele namorava na época. O tatuador fugiu para o Ceará antes que o mandado de prisão fosse expedido.

O criminoso também foi autuado por falsidade ideológica e a polícia estuda a transferência dele para um presídio no Rio Grande do Norte.