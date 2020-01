Suspeitos são presos com R$ 35 mil em carro na BR 020, em Maracanaú

Dois homens foram presos com R$ 35.100,00 em espécie no interior de um carro na BR 020, em Maracanaú, na tarde de segunda-feira (6). O dinheiro foi encontrado após fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os suspeitos não souberam explicar a origem do dinheiro.

O dinheiro em uma sacola plástica, dividido em bolos de cédulas de R$ 100. Além disso, haviam comprovantes de depósitos em nomes de terceiros. De acordo com a PRF, condutor do veículo, de 24 anos, se contradisse durante a interrogação.

O motorista e o passageiro do veículos foram detidos e levados a Delegacia de Polícia Civil de Pajuçara, em Maracanaú, suspeitos de estelionato e crimes semelhantes. A PRF não informou os nomes dos envolvidos.