Suspeitos presos usaram celular de vítima para avisar mãe dela sobre o homicídio

Quatro pessoas foram detidas, entre elas um adolescente, suspeitas de envolvimento em roubos e em um homicídio ocorrido em julho deste ano. Após o crime, os suspeitos usaram o celular da vítima para avisar à mãe dela sobre a morte. As prisões aconteceram durante uma ação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (3), no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Thiago Reinaldo Costa de Souza, 33 (sem antecedentes criminais), Luís Garcia Martins, 33 (com antecedente criminal por roubo), e Marcos dos Santos Lima, 18 (que responde por roubo), são suspeitos de participar da morte de Clemilton Silva de Farias, de 48 anos. Os presos alegam que Clemilton foi morto porque teria cometido um roubo na Comunidade da Portelinha, mesmo local onde eles acabaram presos.

Um quinto suspeito de participação no crime segue foragido. Trata-se de Luís Felipe de Oliveira, de 24 anos, que já responde por roubo e tem mandado de prisão em aberto por conta do homicídio de Clemilton. O crime foi no dia 6 de julho deste ano.

De acordo com o titular do 17º Distrito Policial, delegado Carlos Eduardo Pires Rocha, as investigações vão prosseguir até que todos os envolvidos no crime estejam presos.

“Desde o dia do crime, cometido à luz do dia e na frente de várias pessoas, nós iniciamos as investigações com o objetivo de identificar e prender todos os envolvidos. A Polícia Civil só encerrará o caso quando todos os autores do fato estiverem presos”, disse.

Os adultos foram encaminhados ao 8º Distrito Policial. O adolescente, com mandado de busca e apreensão em aberto, foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).