Suspeitos perseguem e executam jovem a tiros no Bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza

Um jovem foi assassinado a tiros depois de ter sido perseguido por suspeitos na noite desta segunda-feira (22), no Bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, a vítima estava andando na rua, quando suspeitos passaram a persegui-la em um carro. No cruzamento da Rua José Lucas com Rua B, um dos ocupantes do veículo desceu e atirou várias vezes. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A polícia realiza buscas para tentar caputar os autores do crime que fugiram do local. A identificação da vítima não foi repassada pelos policiais.