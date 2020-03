Suspeitos invadem casa em Aurora e amarram moradores para realizar assalto

Suspeitos invadiram uma casa em Aurora, amarraram e amordaçaram os moradores: pai, mãe e filho, na madrugada desta quarta-feira (11). Foram levados valores em dinheiro e algumas joias.

As vítimas foram trancadas no banheiro da casa. Horas depois, o filho do casal conseguiu se soltar, quebrou as janelas e acionou a polícia.

Durante as investigações, policiais encontraram um carro incendiado na zona rural do município. O veículo, que estava com as placas clonads, teria sido usado no crime.

A Polícia Civil de Aurora investiga o caso.