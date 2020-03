Suspeitos fazem arrastão em mercado e ameaçam moradores do Bairro Ancuri, em Fortaleza; vídeo

Cinco suspeitos assaltaram um supermercado no Bairro Ancuri, em Fortaleza, na noite da última segunda-feira (16). O grupo rendeu funcionários, clientes do estabelecimento e ameaçou pessoas que estavam na rua. Eles portavam pelo menos dois revólveres. O 6° Distrito Policial investiga o caso.

O assalto foi registrado por câmeras de segurança das áreas interna e externa do mercado. Os cinco homens chegaram em um carro, por volta de 18h20 da segunda-feira (16). Os suspeitos entraram no estabelecimento e renderam todos funcionário e clientes, ordenando que deitassem no chão, com as mãos na cabeça. O grupo recolheu os pertences das vítimas e um dos suspeitos saiu do mercado, assaltando também as pessoas que passavam pela rua.

As imagens mostram que o homem armado ameaçou quem passava pelo local, ordenando que entrassem no estabelecimento. Pelo menos um motociclista teve a moto e os percentes levados.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que nenhum Boletim de Ocorrência foi registrado sobre o caso. "A PCCE ressalta a importância do BO para dar prosseguimento às investigações", finalizou o órgão.