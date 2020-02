Suspeitos em um carro matam a tiros homem em bar do Bairro Vila Velha

Suspeitos em um carro assassinaram a tiros um homem em um bar do Bairro Vila Velha, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (28). A vítima de 38 anos morava na região e costumava frequentar o estabelecimento. Ninguém foi capturado.

De acordo com testemunhas que estavam no bar, o veículo utilizado pelos suspeitos era de cor clara. A vítima, Alex Charles Batista Lavor, tinha antecedentes criminais por lesão corporal e ameaça de violência doméstica e familiar.

Composições da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para realizar as primeiras apurações. Um inquérito e as investigações estão a cargo da 8° Delegacia do DHPP.